Terremoto: sciame sismico in provincia di Firenze. Scossa più alta magnitudo 2.0 (Di sabato 7 maggio 2022) Firenze - Nuovo sciame sismico, poco dopo le 18 di oggi, sabato 7 maggio 2022, vicino a Firenze con scosse che hanno avuto epicentro nella stessa zona fra Impruneta e San Casciano Val di Pesa, a sud della città. E' di magnitudo 2.0 la Scossa più forte registrata alle 18.13 dagli strumenti dell'Ingv a una profondità di 7 km. L'articolo proviene da Firenze Post.

