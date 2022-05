Serie A | Lazio - Sampdoria 2 - 0

Advertising

Il #Codacons presenta un ricorso al Tribunale: '#MilanSpezia e #SpeziaLazio devono essere rigiocate' - Ricorso presentato in Tribunale: il Codacons chiede di rigiocare Milan-Spezia e Spezia-Lazio - L'accusa di Spinelli: 'Nasca pilotò la Salernitana di Lotito contro di me e ora la Lazio'

Labatte la Sampdoria 2 - 0 e allunga a più tre sulla Roma conquistando momentaneamente il quinto ... primo gol in 123 presenze inA per il difensore. Nel secondo tempo il numero 10 spagnolo ...Missione compiuta. Lasi sbarazza della Sampdoria all'Olimpico senza grande fatica. Il protagonista indiscusso del match è Luis Alberto , con un assist (per la rete di Patric ) e un gol da stropicciarsi gli ...Rilancio Lazio nell’anticipo del sabato sera della trentaseiesima giornata di campionato. La vittoria per 2-0 sulla Sampdoria regala agli uomini di Sarri il quinto posto solitario in campionato. Dista ...La Lazio ha battuto la Sampdoria 2-0. Un gol per tempo per la compagine di Maurizio Sarri hanno piegato la resistenza della Sampdoria, alla ricerca ancora di punti per la matematica salvezza. Primo te ...