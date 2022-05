Roma, giovane senegalese preso a martellate in strada: l'aggressione sotto gli occhi dei passanti (Di sabato 7 maggio 2022) aggressione in strada a colpi di martello a Roma: è successo la scorsa mattina, nel corso di una lite scoppiata per motivi di viabilità in via Prenestina all'altezza del civico 931. Due uomini, di 51 ... Leggi su leggo (Di sabato 7 maggio 2022)ina colpi di martello a: è successo la scorsa mattina, nel corso di una lite scoppiata per motivi di viabilità in via Prenestina all'altezza del civico 931. Due uomini, di 51 ...

Advertising

matteosalvinimi : Roma, nigeriano molesta verbalmente una ragazza, poi la palpeggia e infine si scaglia contro gli agenti… Serve una… - leggoit : #roma, giovane senegalese preso a martellate in strada: l'aggressione sotto gli occhi dei passanti - severolaleo : @laramps Vero. Negli anni 60, alla Casa dello Studente di Roma, in via Cesare de Lollis, si aspettava, alle due/tre… - larenait : È accusata di aver rapinato e picchiato un giovane in via Roma - stefano_gatto97 : RT @NetflixIT: Love & Gelato - Amore, disavventure e TANTO GELATO ?? Seguiamo Lina, una giovane americana alla ricerca di se stessa nella sc… -