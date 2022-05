Playoff Serie C, il Palermo in viaggio verso Trieste: i dettagli (Di sabato 7 maggio 2022) La sfida fra Triestina e Palermo è in programma domenica 8 maggio, alle ore 17:30, allo Stadio "Nereo Rocco" Leggi su mediagol (Di sabato 7 maggio 2022) La sfida fra Triestina eè in programma domenica 8 maggio, alle ore 17:30, allo Stadio "Nereo Rocco"

Advertising

GiovaAlbanese : Eliminata la Pro Vercelli, la #Juventus #Under23 giocherà il primo turno dei playoff nazionali di #SerieC contro un… - ascolicalciofc : Dopo 17 anni il Picchio torna a giocarsi i playoff per la Serie A! Grazie Mister, grazie ragazzi! ????… - kikko85094734 : @hayIor_ Complimenti al glorioso Ascoli; ero ragazzino e ricordo che l’Ascoli dominava i campionati in Serie B e se… - OfficialKO_Line : Hasil Lengkap Serie B musim 2021/2022. Juara : Lecce Promosi : Lecce, Cremonese PlayOff Promosi : Pisa, Monza, Bre… - WiAnselmo : RT @Mediagol: Playoff Serie C, il Palermo in viaggio verso Trieste: i dettagli -