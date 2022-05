Oggi 7 maggio, Santa Flavia Domitilla: uccisa per mano di suo fratello (Di sabato 7 maggio 2022) Non rinnega il suo amore per Cristo e, deportata a Ponza, lì subirà il martirio. E’ nipote di un console romano e, durante la persecuzione di Domiziano, è accusata di aver rinnegato gli dei pagani per convertirsi al Cristianesimo. Vergine e martire, è venerata anche dalla Chiesa greco – ortodossa. È anche menzionata da vari L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 7 maggio 2022) Non rinnega il suo amore per Cristo e, deportata a Ponza, lì subirà il martirio. E’ nipote di un console roe, durante la persecuzione di Domiziano, è accusata di aver rinnegato gli dei pagani per convertirsi al Cristianesimo. Vergine e martire, è venerata anche dalla Chiesa greco – ortodossa. È anche menzionata da vari L'articolo proviene da La Luce di Maria.

