“Offre di meno ma…”: Milan, Investcorp sorpassata e svolta a sorpresa (Di sabato 7 maggio 2022) La trattativa per la cessione del Milan potrebbe prendere un indirizzo clamoroso e totalmente inaspettato fino a pochi giorni fa Due fronti molto caldi per il Milan in queste ore. Da un lato, la lotta per lo scudetto sempre più incandescente e dall’altro anche la corsa all’acquisizione del controllo del club. Due fattori che nelle Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 7 maggio 2022) La trattativa per la cessione delpotrebbe prendere un indirizzo clamoroso e totalmente inaspettato fino a pochi giorni fa Due fronti molto caldi per ilin queste ore. Da un lato, la lotta per lo scudetto sempre più incandescente e dall’altro anche la corsa all’acquisizione del controllo del club. Due fattori che nelle Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

CristianFracca3 : @MicolRonga @SkySportsF1 @matteobobbi ALMENO FA RIDERE...XKE SKY NEL COMPLESSO E RIDICOLO..PAGHIAMO X AVERE MENO DI… - rgm_magi : @PiramideRossa Ma la 'azienda' che offre quel 'lavoro', esattamente, come si chiama? Perché a produrre fake su WA b… - 7ChampionsMilan : RT @7ChampionsMilan: Elliott che preferisce RedBord che offre 1 mld, cioè 200 mini meno di Investcorp.. Per salvaguardare il Milan dal debi… - 7ChampionsMilan : Elliott che preferisce RedBord che offre 1 mld, cioè 200 mini meno di Investcorp.. Per salvaguardare il Milan dal d… - rizzia0 : @tcarapezza ahaha molto bene,mi sembra strano poi accettano chi offre di meno -