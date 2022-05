Netflix | da Zerocalcare ad Alessandro Gassmann | le novità in arrivo raccontate dai protagonisti

Advertising

fumettologica : Netflix annuncia una nuova serie tv di Zerocalcare - SkyTG24 : Netflix annuncia nuove serie tv: ci sono Il Gattopardo e Zerocalcare - zazoomblog : Netflix: annunciata una nuova serie di Zerocalcare - #Netflix: #annunciata #nuova #serie - ParliamoDiNews : Netflix, Zerocalcare annuncia una nuova serie tv: `Un progetto più lungo` | LA NOTIZIA #TveMedia - zazoomblog : Netflix: annunciata una nuova serie di Zerocalcare - #Netflix: #annunciata #nuova #serie -

La notizia è stata condivisa dallo stesso, in occasione dell'apertura dell'ufficio diItalia a Roma: ' Vi annuncio che è un nuovo progetto più lungo, con lo stesso numero di ...Il Gattopardo diventa una serie tv perItalia ha annunciato che, dopo il successo di 'Strappare lungo i bordi' (2021),sta lavorando a una nuova serie d'animazione . I dettagli sono scarsissimi, quasi nulli, ma il nome ...Michele Rech, in arte Zerocalcare, sta per tornare su Netflix con una nuova serie. No, non si tratta del seguito di Strappare lungo i bordi, il fortunato titolo che ha visto il suo debutto seriale sul ...Se dunque Strappare Lungo i Bordi è stato un primo passo, un esperimento volto anche a prendere le misure al formato televisivo, il prossimo progetto proverà a spingersi oltre e ad approfondire maggio ...