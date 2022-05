Mihajlovic: «Ho chiesto a Orsato, perché non arbitri così anche in Italia?» (Di sabato 7 maggio 2022) L’allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, torna in panchina contro il Venezia, nella trasferta di campionato in programma domani. Oggi ha parlato in conferenza stampa. Ha iniziato con un siparietto scherzoso con i giornalisti. “Mi siete mancati anche voi, siete un male necessario. Quando si vivono certi momenti, poi ci si rende conto di quanto anche le cose che non immagineresti ti mancano, come parlare con voi”. Domani sarà a Venezia sulla panchina del Bologna. “Da quando sono rientrato in ospedale il mio obiettivo è stato quello di tornare alla normalità il prima possibile. Quando mi sono trovato dopo trenta e passa giorni di nuovo in campo è stato bellissimo, sono emozioni che purtroppo ho già vissuto. La salute ti fa godere la vita ma la malattia te ne fa comprendere bene il significato e dopo un sacco di tempo persino una ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 7 maggio 2022) L’allenatore del Bologna, Sinisa, torna in panchina contro il Venezia, nella trasferta di campionato in programma domani. Oggi ha parlato in conferenza stampa. Ha iniziato con un siparietto scherzoso con i giornalisti. “Mi siete mancativoi, siete un male necessario. Quando si vivono certi momenti, poi ci si rende conto di quantole cose che non immagineresti ti mancano, come parlare con voi”. Domani sarà a Venezia sulla panchina del Bologna. “Da quando sono rientrato in ospedale il mio obiettivo è stato quello di tornare alla normalità il prima possibile. Quando mi sono trovato dopo trenta e passa giorni di nuovo in campo è stato bellissimo, sono emozioni che purtroppo ho già vissuto. La salute ti fa godere la vita ma la malattia te ne fa comprendere bene il significato e dopo un sacco di tempo persino una ...

