Lecce: fino a notte la festa per la promozione in serie A I salentini rappresenteranno la Puglia nel massimo campionato di calcio 2022-2023 (Di sabato 7 maggio 2022) Nelle vie e piazze centrali ed in periferia, tutta Lecce si è colorata di giallorosso. Il ritorno in serie A della squadra salentina, alla sua decima promozione nel massimo campionato di calcio, è stata festeggiata fino a notte. L'articolo Lecce: fino a notte la festa per la promozione in serie A <small class="subtitle">I salentini rappresenteranno la Puglia nel massimo campionato di calcio 2022-2023</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di sabato 7 maggio 2022) Nelle vie e piazze centrali ed in periferia, tuttasi è colorata di giallorosso. Il ritorno inA della squadra salentina, alla sua decimaneldi, è stata festeggiata. L'articololaper lainA Ilaneldi proviene da Noi Notizie..

Advertising

NoiNotizie : #Lecce: fino a notte la festa per la promozione in serie A - gxallavichx : @axlessand No lo so immagino e mi dispiace. magari anziché salire su fino a Milano riesci ad andare a Lecce o andare a Napoli ?? - TuCuggino : @SalvaCostanzo @usalessandria Fino al 102' (!) di Vicenza-Lecce, l'Alessandria è certa di fare i playout e pensa ch… - ColucciLc : RT @sportli26181512: L'asse Coda-Strefezza, le intuizioni dell'immortale Braida: così Lecce e Cremonese hanno riconquistato la A: È stata u… - gianlu_79 : RT @Peppe_FN: Hanno sognato e sofferto fino in fondo ma dal mare al Via del Mare è un attimo Si nuota verso una nuova #SerieA perché il #Le… -