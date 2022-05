Lazio-Sampdoria le formazioni ufficiali | Cataldi titolare

Leggi su 11contro11

(Di sabato 7 maggio 2022) Riportiamo ledi, match valevole per la 36a giornata di Serie A. Dirigerà l’incontro l’arbitro Davide Massa della sezione di Imperia, coadiuvato come assistenti da Bottegoni e Vono, e dal quarto uomo Paterna. VAR e AVAR saranno rispettivamente Abisso e Costanzo. Calcio d’inizio alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma. Una partita fondamentale quella che andrà di scena questa sera tra. Entrambe, infatti, sono alla ricerca di punti preziosi per consolidare la propria posizione di classifica. Ormai fuori dalla lotta per il quarto posto, i biancocelesti dopo la sconfitta casalinga contro il Milan, sono tornati al successo sul campo dello Spezia. Gli uomini di Sarri si sono imposti con un rocambolesco 4-3 con la rete messa a segno ...