L’Afghanistan: i talebani “decreto” alle donne di coprirsi completamente (Di sabato 7 maggio 2022) KABUL, L’Afghanistan (AP) — I governanti talebani, sabato hanno ordinato a tutte le donne afghane di indossare abiti dalla testa ai piedi in pubblico. Un forte perno intransigente che ha confermato i peggiori timori degli attivisti per i diritti. Questo è destinato a complicare ulteriormente i rapporti dei talebani con la comunità internazionale già diffidente. Leggi su periodicodaily (Di sabato 7 maggio 2022) KABUL,(AP) — I governanti, sabato hanno ordinato a tutte leafghane di indossare abiti dalla testa ai piedi in pubblico. Un forte perno intransigente che ha confermato i peggiori timori degli attivisti per i diritti. Questo è destinato a complicare ulteriormente i rapporti deicon la comunità internazionale già diffidente.

Advertising

ilpost : I talebani in Afghanistan hanno imposto alle donne l’obbligo di indossare il burqa - RaiNews : L'ordinanza è una delle più severe riguardanti le donne da quando il gruppo estremista ha riconquistato il potere a… - robertapinotti : L’obbligo imposto alle #donneafghane di indossare il #burqa in pubblico porta indietro di 20 anni la storia dell'… - CriCappe : RT @battiston_g: #Afghanistan: appena arrivato a Kabul,arriva l'annuncio dei Talebani: obbligatorio per le donne coprire il viso in pubblic… - angelo_tino : @battiston_g L'annuncio sarebbe stato dato (informava stamane @repubblica) da Ministero afgano per promozione virtù… -