F1 GP Miami 2022, Verstappen: “Dobbiamo renderci i week-end meno difficili” (Di sabato 7 maggio 2022) “Nel complesso sono soddisfatto, ieri ho fatto 4-5 giri e la giornata di oggi l’ho usata per imparare la pista. Non è semplice da apprendere, da dove partivamo il lavoro è stato buono. Ma Dobbiamo iniziare a renderci i week-end un po’ meno difficili perché così è complicato“. Lo ha detto Max Verstappen, terzo al volante della Red Bull nelle qualifiche del Gran Premio di Miami di Formula 1. “Ma abbiamo una buona opportunità, la macchina è ben guidabile – sottolinea l’iridato in carica –. Penso farà più caldo di oggi e potrebbe essere più pesante per le gomme, vediamo come si comporteranno”. LA GRIGLIA DI PARTENZA SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 7 maggio 2022) “Nel complesso sono soddisfatto, ieri ho fatto 4-5 giri e la giornata di oggi l’ho usata per imparare la pista. Non è semplice da apprendere, da dove partivamo il lavoro è stato buono. Mainiziare a-end un po’perché così è complicato“. Lo ha detto Max, terzo al volante della Red Bull nelle qualifiche del Gran Premio didi Formula 1. “Ma abbiamo una buona opportunità, la macchina è ben guidabile – sottolinea l’iridato in carica –. Penso farà più caldo di oggi e potrebbe essere più pesante per le gomme, vediamo come si comporteranno”. LA GRIGLIA DI PARTENZA SportFace.

