F1 | Chris Horner | “Verstappen ha avuto problemi di idraulica Cambio sostituito per precauzione”

(Di sabato 7 maggio 2022)non può essere soddisfatto di come è iniziato il weekend riservato al GP di Miami 2022, quinta tappa del Mondiale F1 che va in scena sul nuovo tracciato della località statunitense. Il team principal della Red Bull ha infatti dovuto fare i conti con le molteplici criticità riscontrate da Max. L’olandese ha dovuto sostituire ilin seguito a un leggero contatto con le barriere nella FP1 (dove pagava anche un surriscaldamento delle gomme). Nelle prove libere 2 c’è stato un principio di incendio sulla sua monoposto e le fiamme hanno fatto capolino sulla parte posteriore destra (è comunque riuscito a rientrare ai box). Si è tratto didi natura, che ha portato ad avere delle noie anche con lo sterzo (ha parlato di volante duro in un team ...

Advertising

F1_news_bot : RT @FormulaPassion: #F1 | Anche Chris Horner ha sottolineato la stima tra Max Verstappen e Charles Leclerc - LucianoQuaranta : RT @FormulaPassion: #F1 | Anche Chris Horner ha sottolineato la stima tra Max Verstappen e Charles Leclerc - realferraristaa : RT @FormulaPassion: #F1 | Anche Chris Horner ha sottolineato la stima tra Max Verstappen e Charles Leclerc - FormulaPassion : #F1 | Anche Chris Horner ha sottolineato la stima tra Max Verstappen e Charles Leclerc - FormulaPassion : #F1 | Chris Horner ha evidenziato gli aspetti tecnici che hanno favorito la Red Bull rispetto alla Ferrari a Imola -

E chi lo avrebbe mai detto che Toto Wolff,e Mattia Binotto si sarebbero ritrovati a firmare così tanti autografi in giro per il mondo, a fare selfie e diventare virali su Twitter. ...Sul rapporto tra Leclerc e Verstappen ne ha discusso, con il team principal della Red Bull che ha ammesso come tra i due ci sia una rivalità e rispetto genuino frutto delle esperienza ...Chris Horner non può essere soddisfatto di come è iniziato il weekend riservato al GP di Miami 2022, quinta tappa del Mondiale F1 che va in scena sul nuovo tracciato della località statunitense. Il ...Non si sono segnalati apparenti danni alla sua monoposto, ma gli uomini guidati dal team principal Chris Horner hanno deciso di sostituire il cambio (si tratta della seconda unità di questa stagione, ...