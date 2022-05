F1, Carlos Sainz: “Ci sono già passato, so come uscire da questa situazione” (Di sabato 7 maggio 2022) Weekend iniziato in modo complicatissimo per Carlos Sainz: il pilota spagnolo della Ferrari, infatti, ha sbattuto violentemente contro il muro nella seconda sessione di prove libere. In questo modo, ha distrutto la sua F1-75, ritrovandosi così in una situazione diversa da quella che sperava. Queste le sue parole al sito della F1: “Il passo è ancora lì, sono piuttosto veloce. Semplicemente sono dispiaciuto perché dare ai meccanici del lavoro extra non è come vorresti iniziare un weekend. Ho colpito le barriere forse nel punto peggiore possibile, non c’erano protezioni Tecpro lì, sono andato dritto su un muro vero e proprio. Anche alla velocità a cui stavo andando la botta si è sentita, quindi la macchina è danneggiata. Ho dato a tutti un venerdì sera un po’ difficile, ... Leggi su oasport (Di sabato 7 maggio 2022) Weekend iniziato in modo complicatissimo per: il pilota spagnolo della Ferrari, infatti, ha sbattuto violentemente contro il muro nella seconda sessione di prove libere. In questo modo, ha distrutto la sua F1-75, ritrovandosi così in unadiversa da quella che sperava. Queste le sue parole al sito della F1: “Il passo è ancora lì,piuttosto veloce. Semplicementedispiaciuto perché dare ai meccanici del lavoro extra non èvorresti iniziare un weekend. Ho colpito le barriere forse nel punto peggiore possibile, non c’erano protezioni Tecpro lì,andato dritto su un muro vero e proprio. Anche alla velocità a cui stavo andando la botta si è sentita, quindi la macchina è danneggiata. Ho dato a tutti un venerdì sera un po’ difficile, ...

Advertising

OA_Sport : F1: nuove impressioni di Carlos Sainz dopo la difficile prima giornata a Miami - ivonne69villa : RT @Eurosport_IT: Altro grave errore per Carlos Sainz! ?? #Formula1 | #F1 | #MiamiGP | #Ferrari | #Sainz - _diana87 : Basta oggi non si parla di Carlos Sainz, vediamo se funziona. Altrimenti finito il gp, facciamo una colletta per fa… - zazoomblog : F1 Gp Miami: incidente per Carlos Sainz nelle prove libere 2 - #Miami: #incidente #Carlos #Sainz - jermann_kurt : RT @alltxwll: il prodotto che devono usare per disinfettare le ferite di Carlos Sainz Vázquez de Castro #MiamiGP -