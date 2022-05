Advertising

SLN_Magazine : Covid oggi Abruzzo, 1.657 contagi e 6 morti: bollettino 6 maggio. Leggi l'articolo cliccando qui ??… - Open_gol : ?? Il bollettino di oggi sulla pandemia in Italia - SoniaSamoggia : RT @fanpage: #Covid19, il bollettino di oggi, #7maggio - fanpage : #Covid19, il bollettino di oggi, #7maggio - leggoit : #bollettino #covid di sabato 7 maggio: 40.522 casi e 113 morti, calano i positivi. Oltre 300 ricoverati in meno -

Sky Tg24

in Italia , ildi sabato 7 maggio 2022 del Ministero della Salute. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 40.522 su 305.563 tamponi (ieri erano stati 43.947 su 302.406 ...Processati 305.563 tamponi. Iss: 'Le reinfezioni salgono al 5%, quasi 400mila da agosto'. Il ministro della Salute Speranza a Sky TG24 ribadisce di usare la mascherina 'in tutte le occasioni in cui c'... Covid, le news. Bollettino: 40.522 casi e 113 decessi. Tasso di positività al 13,3%. LIVE C'è un nuovo decesso per Covid in Trentino, secondo il bollettino emesso dall'azienda sanitaria il 7 maggio. Si tratta di una donna ultra novantenne, vaccinata, morta nella residenza per anziani dove ...Sono 40.522 i nuovi casi di Covid in Italia (ieri sono stati 43.947, qui il bollettino). Sale così ad almeno 16.767.773 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e ...