Antonella Elia difende Lulù e attacca Manuel: "E' stata sincera fin dall'inizio e lui no, perché sennò chiudi una storia…" (Di sabato 7 maggio 2022) In queste settimane sta facendo parlare molto la rottura tra Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo, una delle coppie formatasi durante la sesta edizione del Gf Vip. A dire la sua questa volta è stata l'opinionista Antonella Elia: "Sono dispiaciuta che Manuel l'abbia bloccata su Whatsapp. Non credo che Lulù sia una persecutrice. Quindi il tuo compagno, il tuo ex, il tuo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Lulù e Manuel si sono lasciati, Monica Contrafatto all'attacco del nuotatore: "Era così palesemente innamorato di far bella…" Manuel e Lulù fine della storia: ecco la reazione social di Franco Bortuzzo ...

carmelitadurso : Sorpresa!! Tra poco in studio a #Pomeriggio5 ci sarà Soleil!! E poi Federico Fashion Style, Antonella Elia e Maria… - AngoloDV : Scontro fra Soleil e Antonella Elia #lapupaeilsecchione #lapupaeilsecchioneshow #solearmy #soleilarmy… - Vale97B : RT @Fabiola63445821: 'Perché bloccarla? Non credo che Lulù sia una persecutrice quindi questo dimostra che Lulù ha ragione e Manuel no, non… - xLucainex : In astinenza da nuove puntate di #belve ho trovato le puntate del 2021 e... Segnalo l'intervista ad Antonella Elia, molto tocccante! - vincycernic2 : Se Antonella Elia fosse stata l'opinionista anche in quest'edizione Mortuzzo avrebbe tremato di paura -