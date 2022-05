Anna Mazzamauro: "Sono stata derubata da un uomo, è un errore che commettono molte donne" (Di sabato 7 maggio 2022) Intervistata dal Corriere della Sera, Anna Mazzamauro ha rivelato di essere stata derubata da un uomo mentre stava con Nello Riviè, definendo il crimine come 'un errore che commettono molte donne'. Anna Mazzamauro, durante una recente intervista pubblicata dal Corriere della Sera, ha parlato della sua carriera e del fatto che non ha mai detto "ti amo" in tutta la sua vita, prima di aprirsi a proposito dell'uomo che l'ha derubata mentre stava con Nello Riviè. "Nello Riviè è stato il mio grande amore, lo conoscevo dai tempi dell'università ma all'epoca non mi filava", ha esordito la Mazzamauro. "Ci siamo ritrovati più tardi e siamo stati ... Leggi su movieplayer (Di sabato 7 maggio 2022) Intervidal Corriere della Sera,ha rivelato di essereda unmentre stava con Nello Riviè, definendo il crimine come 'unche'., durante una recente intervista pubblicata dal Corriere della Sera, ha parlato della sua carriera e del fatto che non ha mai detto "ti amo" in tutta la sua vita, prima di aprirsi a proposito dell'che l'hamentre stava con Nello Riviè. "Nello Riviè è stato il mio grande amore, lo conoscevo dai tempi dell'università ma all'epoca non mi filava", ha esordito la. "Ci siamo ritrovati più tardi e siamo stati ...

