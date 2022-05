-38esima giornata Serie B 2021/22: il punto (Di sabato 7 maggio 2022) Sono arrivati i verdetti dopo la 38esima giornata Serie B 2021/22 e ultima stagionale. Lecce e Cremonese hanno conquistato la promozione in A grazie alle vittorie rispettivamente su Pordenone(1-0) e Como(1-2). Nulla da fare, invece, il Monza, sconfitto a Perugia(1-0) e dunque costretto ai playoff. Insieme ai brianzoli e agli umbri, vi parteciperanno anche Pisa, Benevento, Ascoli, e Brescia. Retrocede in Serie C l’Alessandria, a causa della sconfitta interna subita dal Vicenza che a sua volta giocherà il playout con il Cosenza. –38esima giornata Serie B 2021/22: i risultati CROTONE-PARMA 0-1 COSENZA-CITTADELLA 1-0 COMO-CREMONESE 1-2 ALESSANDRIA-VICENZA 0-1 PERUGIA-MONZA 1-0 FROSINONE-PISA 1-2 LECCE-PORDENONE ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 7 maggio 2022) Sono arrivati i verdetti dopo la/22 e ultima stagionale. Lecce e Cremonese hanno conquistato la promozione in A grazie alle vittorie rispettivamente su Pordenone(1-0) e Como(1-2). Nulla da fare, invece, il Monza, sconfitto a Perugia(1-0) e dunque costretto ai playoff. Insieme ai brianzoli e agli umbri, vi parteciperanno anche Pisa, Benevento, Ascoli, e Brescia. Retrocede inC l’Alessandria, a causa della sconfitta interna subita dal Vicenza che a sua volta giocherà il playout con il Cosenza. –/22: i risultati CROTONE-PARMA 0-1 COSENZA-CITTADELLA 1-0 COMO-CREMONESE 1-2 ALESSANDRIA-VICENZA 0-1 PERUGIA-MONZA 1-0 FROSINONE-PISA 1-2 LECCE-PORDENONE ...

Advertising

periodicodaily : 38esima giornata Serie B 2021/22: il punto #serieb - tuttomonza : LIVE - Tutte le partite della 38esima giornata di #SerieB: risultati non favorevoli all'intervallo, servono i tre p… - Carmine__Penna : Con 3 squadre in 2 punti e un'ultima giornata ancora da giocare, @OneFootball sa già come andrà a finire con più di… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE B - 38esima giornata, in campo venerdì 6 maggio, gare Live su Sky e in streaming su NOW - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE B - 38esima giornata, in campo venerdì 6 maggio, gare Live su Sky e in streaming su NOW -