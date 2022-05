Truffa sul pagamento di 60 capi di bestiame, assolto 33enne di Colliano (Di venerdì 6 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiColliano (Sa) – Non doversi procedere. Con questa motivazione il giudice monocratico del tribunale di Matera, Angela Rosa Netteis, ha assolto dall’accusa di Truffa aggravata, un allevatore di Colliano, ritenuto responsabile di aver Truffato un venditore di animali da allevamento residente a Tursi, in provincia di Matera, con il rilascio di un assegno non negoziabile e mai incassato dal venditore. L’episodio risale all’aprile di due anni fa quando, l’imprenditore 33enne di Colliano, si reca nel materano per acquistare dei capi di bestiame per incrementare il suo allevamento. Al centro dell’affare, l’acquisto da parte del 33enne presso l’allevamento materano, di 40 capi di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 6 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Non doversi procedere. Con questa motivazione il giudice monocratico del tribunale di Matera, Angela Rosa Netteis, hadall’accusa diaggravata, un allevatore di, ritenuto responsabile di averto un venditore di animali da allevamento residente a Tursi, in provincia di Matera, con il rilascio di un assegno non negoziabile e mai incassato dal venditore. L’episodio risale all’aprile di due anni fa quando, l’imprenditoredi, si reca nel materano per acquistare deidiper incrementare il suo allevamento. Al centro dell’affare, l’acquisto da parte delpresso l’allevamento materano, di 40di ...

