“Traditore dell'Ucraina”. Il blogger scappa e viene arrestato in Spagna: spia per gli stranieri (Di venerdì 6 maggio 2022) Il blogger ucraino pro russo Anatoly Shariy è stato arrestato in Spagna. Lo rendono noto i servizi di Sicurezza ucraini dello Sbu, che indagano dal 2021 su Shariy, ritenuto un Traditore. Shariy, che ha un proprio canale YouTube, viene accusato di promuovere discorsi di odio, ma anche di attività contrarie alla sicurezza nazionale Ucraina, al servizio di interessi stranieri. L'arresto, avvenuto ieri, «è un'altra prova che i traditori saranno puniti presto o tardi», affermano le autorità ucraine. Poche ore dopo l'arresto a Tarragona è stata ordinata la scarcerazione con misure cautelari. La decisione è del tribunale di Madrid, Audiencia Nacional. Secondo i documenti della Corte nazionale spagnola, Shariy è accusato di «alto ... Leggi su iltempo (Di venerdì 6 maggio 2022) Ilucraino pro russo Anatoly Shariy è statoin. Lo rendono noto i servizi di Sicurezza ucrainio Sbu, che indagano dal 2021 su Shariy, ritenuto un. Shariy, che ha un proprio canale YouTube,accusato di promuovere discorsi di odio, ma anche di attività contrarie alla sicurezza nazionale, al servizio di interessi. L'arresto, avvenuto ieri, «è un'altra prova che i traditori saranno puniti presto o tardi», affermano le autorità ucraine. Poche ore dopo l'arresto a Tarragona è stata ordinata la scarcerazione con misure cautelari. La decisione è del tribunale di Madrid, Audiencia Nacional. Secondo i documentia Corte nazionale spagnola, Shariy è accusato di «alto ...

Advertising

tempoweb : “Traditore dell’#Ucraina”. Il blogger scappa e viene arrestato in #Spagna: agente di nazioni straniere #Shariy #sbu… - odiolacciuga : RT @AnnaPinaju: calciatori del globo terracqueo, la sostanza non cambierà, il gioco sarà sempre inesistente e la colpa sarà sempre dell’att… - Pox_News_Italy : @Mov5Stelle @GiuseppeConteIT M5S vigliacco che vuole la rovina degli italiani onesti! Vergogna! Un ex PresiNiente… - PiacenzaPress : «Non sono un traditore dell’Arma. Sono stato sfruttato, Montella faceva tutto alle mie spalle» - PiacenzaPress : «Non sono un traditore dell’Arma. Sono stato sfruttato, Montella faceva tutto alle mie spalle» -