Satelliti evidenziano perdita 35% raccolti grano in Ucraina

(Di venerdì 6 maggio 2022) La resa del prossimo raccolto diindovrebbe diminuire di almeno il 35 per cento rispetto al 2021 a causa dell'intervento armato russo. È quanto emerge dalle immagini satellitari analizzate dalla società di geolocalizzazione Kayrros, in una nota pubblicata oggi. Il conflitto ha gravemente interrotto la stagione della semina, che è in corso, e ha costretto gli agricoltori a lavorare sotto le bombe, con carburante difficile da trovare. All'altezza del satellite è già visibile la differenza rispetto alle consuete stagioni, a conferma delle previsioni degli analisti. Le immagini sono state registrate tra il 14 e il 22 aprile, poco meno di due mesi dopo l'invasione russa del Paese, dal satellite Terra della Nasa; in seguito sono state analizzate da Kayrros.