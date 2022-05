“Rischio gravissima infezione” | paura per Eva Henger – come sta l’attrice

Leggi su periodicoitaliano

(Di venerdì 6 maggio 2022)è stata operata d’urgenza per ilche potesse perdere il braccio: “Le cose qui non migliorano, Massimiliano eramorto” Momenti di terribilequelli vissuti da Evae il compagno Massimo Caroletti, rimasti entrambi coinvolti in un grave incidente in Ungheria. Un frontale, per la precisione, che ha causato gravi ferite a tutti e che ha fatto perdere sul colpo la vita a una coppia di anziani. Gli aggiornamenti di salute non sembrano, purtroppo, virare verso una pronta guarigione. Anzi. Una complicazione dellal’ha costretta a sottoporsi a un intervento di urgenza per scongiurare unache le avrebbe potuto far perdere il braccio.sta Eva ...