Riforma reclutamento | Buondonno SI | “Non va nulla | il governo Draghi continua ad aggredire la scuola italiana” INTERVISTA

Advertising

orizzontescuola : Riforma reclutamento, Buondonno (SI): “Non va nulla, il governo Draghi continua ad aggredire la scuola italiana” [I… - MarcG_69 : #SCUOLA Riforma formazione docenti per incentivi nello stipendio e nuovo reclutamento, Sindacati verso proclamazion… - AniefTorino : Scuola, Anief conferma sciopero: 'Riforma reclutamento formerà meno della metà dei docenti' - AniefTorino : Bianchi spera di migliorare la qualità dell’insegnamento, Anief è pessimista: se passa la riforma su reclutamento e… -

Orizzonte Scuola

In esso ladeled un sistema di formazione per i docenti anche di ruolo che prevede dei premi in denaro. Chi riguarderà e quanti docenti saranno coinvolti Riguarderà ...PENSIONI 2022/ Niente Tfr per il Pepp E che non si tratti di sola teoria lo testimoniano ... Il problema deldei lavoratori nel fuori casa non è tuttavia una prerogativa solo ... Riforma reclutamento, al presidente e al direttore generale della Scuola di Alta Formazione andranno quasi 250mila euro all’anno I sindacati reputano ormai inevitabile lo sciopero generale contro il decreto legge n. 36, le cui norme mortificano la scuola.(Teleborsa) - L'Anief contesta ancora la Riforma del reclutamento a scuola, che fa acqua sotto tutti gli aspetti - assunzioni e formazione - e conferma lo sciopero indetto per il domani, venerdì 6 ...