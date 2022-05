Palazzolo Acreide, si presenta il volume “Il Medioevo normanno in Sicilia” (Di venerdì 6 maggio 2022) Palazzolo Acreide – Organizzato da BCSicilia, dal Rotary club e dal Comune di Palazzolo Acreide, nell’ambito dell’iniziativa “30 libri in 30 giorni”, si presenta, venerdì 6 maggio 2022, alle ore 18,30 nel Salone dell’ex biblioteca comunale di Palazzolo Acreide, il volume di Domenico Arezzo Pagano “Una folgore tra le tenebre. Il Medioevo normanno in Sicilia”. Sono previsti gli interventi di Luigi Lombardo, Presidente BCSicilia Sede di Palazzolo Acreide, Salvatore Gallo, Sindaco di Palazzolo Acreide, Sebastiano Infantino, Presidente Rotary Palazzolo Acreide. ... Leggi su quotidianodiragusa (Di venerdì 6 maggio 2022)– Organizzato da BC, dal Rotary club e dal Comune di, nell’ambito dell’iniziativa “30 libri in 30 giorni”, si, venerdì 6 maggio 2022, alle ore 18,30 nel Salone dell’ex biblioteca comunale di, ildi Domenico Arezzo Pagano “Una folgore tra le tenebre. Ilin”. Sono previsti gli interventi di Luigi Lombardo, Presidente BCSede di, Salvatore Gallo, Sindaco di, Sebastiano Infantino, Presidente Rotary. ...

Advertising

quotidianodirg : #Cultura #30libriin30giorni Palazzolo Acreide, si presenta il volume “Il Medioevo normanno in Sicilia” - Sailorman_Press : RT @LaVocedellIsola: A Palazzolo Acreide si presenta il volume “Il Medioevo normanno in Sicilia” - MLRiccioli : RT @LaVocedellIsola: A Palazzolo Acreide si presenta il volume “Il Medioevo normanno in Sicilia” - luigiasero : A Palazzolo Acreide si presenta il volume “Il Medioevo normanno in Sicilia” - LaVocedellIsola : A Palazzolo Acreide si presenta il volume “Il Medioevo normanno in Sicilia” -