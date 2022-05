Nuova gestione dei rifiuti e più acqua: col Pnrr Ponza si candida diventare “Isola verde” (Di venerdì 6 maggio 2022) Ponza – L’obiettivo della misura è di superare i problemi legati alla mancanza di connessione con la terra ferma, di efficientamento energetico, di scarso approvvigionamento idrico e il complesso processo di gestione dei rifiuti, intervenendo in modo integrato e specifico in questa area caratterizzata da un elevato potenziale di miglioramento in termini ambientali ed energetici e trasformando le piccole isole in laboratori per lo sviluppo di modelli 100% sostenibili. Dalle prime statistiche sono 140 i progetti presentati dai 13 Comuni delle 19 isole minori, il Comune di Ponza ha strutturato il finanziamento per un totale di 4 schede progettuali per: efficientamento energetico, mobilità sostenibile, gestione del ciclo dei rifiuti urbani, economia circolare e produzione di energia da ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 6 maggio 2022)– L’obiettivo della misura è di superare i problemi legati alla mancanza di connessione con la terra ferma, di efficientamento energetico, di scarso approvvigionamento idrico e il complesso processo didei, intervenendo in modo integrato e specifico in questa area caratterizzata da un elevato potenziale di miglioramento in termini ambientali ed energetici e trasformando le piccole isole in laboratori per lo sviluppo di modelli 100% sostenibili. Dalle prime statistiche sono 140 i progetti presentati dai 13 Comuni delle 19 isole minori, il Comune diha strutturato il finanziamento per un totale di 4 schede progettuali per: efficientamento energetico, mobilità sostenibile,del ciclo deiurbani, economia circolare e produzione di energia da ...

