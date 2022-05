Monopoli-Cesena, streaming gratis e diretta tv Antenna Sud o Rai Sport? Dove vedere playoff Serie C (Di venerdì 6 maggio 2022) Domenica 8 maggio, alle ore 20, allo stadio “Vito Simone Veneziani”, il Monopoli di Alberto Colombo ospiterà il Cesena di William Viali, il match è valido per l’andata del primo turno dei playoff nazionali del campionato di Serie C. Prima di scoprire Dove vedere Monopoli-Cesena in diretta tv e streaming, ecco un focus su queste due squadre. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Dove vedere Potenza-Catanzaro, streaming gratis LIVE OGGI e diretta tv Rai Sport? Dove vedere Serie C ... Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 6 maggio 2022) Domenica 8 maggio, alle ore 20, allo stadio “Vito Simone Veneziani”, ildi Alberto Colombo ospiterà ildi William Viali, il match è valido per l’andata del primo turno deinazionali del campionato diC. Prima di scoprireintv e, ecco un focus su queste due squadre. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::Potenza-Catanzaro,LIVE OGGI etv RaiC ...

Advertising

GiovaAlbanese : Sarà #JuveRenate nel primo turno dei playoff nazionali di #SerieC: la #Juventus #Under23 giocherà in casa (ad Aless… - sportli26181512 : Play-off Serie C, designazioni: Foggia-Entella a Giordano. Il Palermo a Gualtieri: Monopoli-Cesena affidata a Monal… - MRB_it : ?? | A Monopoli arriva il Cesena. Mercadante: ''Che rivincita'' ?? | Dalla rassegna stampa di oggi #MondoRossoBlù… - CorriereRomagna : Calcio C play-off, il doppio ex Scienza: «Il Monopoli non ha punti deboli e il Cesena dovrà fare attenzione» -… - ew_pio : RT @MonopoliCalcio: CI SIAMO ?? Il fischio d'inizio contro il @calciocesenafc domenica 8 maggio sarà alle 20 ? È attiva la prevendita per… -