La trimestrale di Banco Bpm e l’emersione del terzo polo bancario

(Di venerdì 6 maggio 2022) Il primo trimestre del 2022 si chiude con ottimi numeri perBpm. Il Gruppo registra un utile netto di 178 milioni di euro, in crescita del 77,6% su base annua, andando anche oltre le attese degli analisti. «Livelli record», si legge nella nota che accompagna la, per la redditività che ha raggiunto il «miglior utile ante imposte mai registrato»: 399 milioni di euro. Nel corso del trimestre, nonostante il difficile quadro internazionale e la crisi globale in molti settori, lo sforzo commerciale e organizzativo del Gruppo ha fatto registrare una forte ripresa dei risultati operativi. In particolare, i proventi operativi hanno fatto rilevare un’eccellente performance risultando pari a 1.186 milioni di euro – con una crescita del 9,1% rispetto al quarto trimestre 2021. La dinamica dei proventi operativi ha consentito un risultato della ...