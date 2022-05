Incidente a Caronno | due feriti in ospedale

Leggi su ilnotiziario

(Di venerdì 6 maggio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Duein unfra due veicoli, accaduto oggi alle 12 in via Per Lainate aPertusella. Conducente si è fratturato il setto nasale Per ragioni in corso d’accertamento, una vettura e un autocarro sono entrati in collisione e a ferirsi sono stati entrambi i conducenti di 34 e 62 anni: inizialmente sembrava ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.