Eva Henger operata d’urgenza per il rischio di un’infezione al braccio | le attuali condizioni dell’attrice

Non migliorano le condizioni dell'attrice Eva Henger, che qualche giorno fa ha avuto un terribile incidente in auto mentre si trovava con il marito Massimiliano Caroletti. La donna in queste ore è stata sottoposta ad un intervento al braccio per il rischio di una grave infezione. Quali sono le sue attuali condizioni di salute. Eva Henger sottoposta ad un intervento al braccio: come sta l'attrice Si torna a parlare delle condizioni di salute di Eva Henger, che di recente ha avuto un terribile incidente stradale insieme al marito Massimiliano Caroletti. La donna in queste ore è stata operata d'urgenza al braccio, dal momento che i medici temevano ...

