Cinque appuntamenti estivi da non perdere in Sicilia

Si inizia a metà giugno con Palermo Festival, ma il pieno di musica live arriva ad agosto con le nuove edizioni di FestiValle, Mish Mash e Opera Festival, a settembre invece tutti alle Eolie per il SalinaDocFest, il festival del documentario narrativo. Quella di quest'anno sarà un estate indimenticabile, dopo due anni di difficoltà e restrizioni la musica live, i concerti e le manifestazioni culturali hanno finalmente ripreso la loro consueta attività. Tante le manifestazioni sull'isola che offrono spunti interessanti per una vacanza all'insegna della musica, delle arti visive, del cinema, dell'enogastronomia e della condivisione. Ecco una selezione di alcuni eventi da non perdere, tra concerti, tuffi in mare, trekking vulcanici, sapori della tradizione, arti visive e digitali e tanto divertimento. Save the date! Si inizia il 17 e il 18 giugno con Palermo ...

