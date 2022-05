Cannes | a Forest Whitaker la Palma d’oro d’onore

Leggi su quotidianodiragusa

(Di venerdì 6 maggio 2022)– Dopo Jodie Foster nel 2021, l’attoresarà l’ospitealla cerimonia di apertura del 75° Festival di. All’attore verrà consegnata la. Per l’occasione, For the Sake of Peace, diretto da Christophe Castagne e Thomas Sametin e prodotto da, sarà proiettato mercoledì 18 maggio.-Photo credit: agenziafotogramma.it-(ITALPRESS). Agromonte di Chiaramonte Gulfi al salone Internazionale dell’Alimentazione di Parma Terremoto magnitudo 3.1 al largo di Alicudi Meteo, protezione civile, allerta maltempo in Sicilia: anche a Ragusa Salvatore Moncada, morto per infarto a 59 anni: il re dell’eolico L'articolo proviene da Quotidiano di Ragusa.