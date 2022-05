Bonus 200 euro a chi spetta | ci sono anche disoccupati e percettori di reddito di cittadinanza

(Di venerdì 6 maggio 2022) Il200è la misura una tantum con cui si proverà a dare una mano ai cittadini dalmedio-basso. La scelta è stata effettuata nell'ambito del Decreto Aiuti. L'obiettivo è rendere un po' meno difficile la sostenibilità economica di un periodo in cui la spinta inflazionistica genera non pochi problemi a chi ha meno disponibilità reddituale. Dal caro energia all'aumento dei prezzi sui generi alimentari, con molte criticità checorrelate agli ultimi eventi a livello internazionale, con particolare riferimento alla guerra in Ucraina.200: a chiQuesti 200verranno ricevuti una sola volta da quanti hanno unche è al di sotto dei 35.000lordi. La misura era stata ...

petergomezblog : Dl aiuti, verso ampliamento della platea del bonus 200 euro, inclusi percettori di Rdc, stagionali e lavoratori dom… - francescocosta : Oggi su Morning: come funzioneranno i nuovi bonus da 200 e 60 euro per quasi tutti; c’è un accordo sul catasto (!);… - Corriere : Dopo appena tre giorni, il decreto Aiuti approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso lunedì torna sul tavolo del… - Bierbrauer53 : RT @MarcoRizzoPC: Il governo Draghi ha deciso di escludere gli invalidi civili dal bonus anti-inflazione di 200 euro. Evidentemente Draghi… - enzono16 : RT @fratotolo2: Il popolo ha fame! Dategli una mancetta… #Draghi #bonus200euro -

Tra queste misure si annovera ildaeuro che il Governo ha stanziato in favore di percettori di reddito, colf, badanti e autonomi. Caratteristiche delCome già previamente specificato,...Ileuro raggiungerà il 92% dei pensionati veneti, pari a 1.175.470 persone : tanti, infatti, sono gli anziani in regione con un reddito lordo annuale sotto i 35mila euro. Insieme al...Al già annunciato bonus da 200€, previsto per pensionati, dipendenti e disoccupati, sono state aggiunte altre categorie di lavoratori.L’Amministrazione comunale ha stanziato tre milioni e mezzo di euro, tramite il prelievo dal fondo di sostegno economico, per l’erogazione contributi straordinari a sostegno delle famiglie per il paga ...