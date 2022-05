Bambini, più abusi online: "I responsabili in famiglia" (Di venerdì 6 maggio 2022) La dirigente del Compartimento lombardo della Polizia postale: "La pandemia causa del peggioramento" Leggi su ilgiornale (Di venerdì 6 maggio 2022) La dirigente del Compartimento lombardo della Polizia postale: "La pandemia causa del peggioramento"

Advertising

emergency_ong : Un aggiornamento da Balti, in #Moldavia, dove il nostro team offre assistenza – medica e anche psicologica – a chi… - SimoPillon : Per la #momweek #Findomestic cavalca le ideologie e celebra le famiglie 'che hanno più di una mamma', perchè 'due è… - Pontifex_it : Soffro e piango, pensando alle sofferenze della popolazione ucraina e in particolare ai più deboli, agli anziani e ai bambini. - noomeuteente : Si stanno riorganizzando per tornare in autunno con più violenza. Usate l'estate per organizzare una resistenza, f… - ValentinoPizzi : @alexcabot_ @la_akasette Lui ha dei testimoni oculari, degli audio, ferite visibili, carriera rovinata sulla base d… -