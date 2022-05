ATP Madrid, Carlos Alcaraz si prende lo scalpo di Rafa Nadal e approda in semifinale con Djokovic (Di venerdì 6 maggio 2022) La Caja Magica ha (forse) assistito al passaggio di consegne tra Rafa Nadal e Carlos Alcaraz. Il nativo di Murcia, numero 9 delle classifiche mondiali, ha inflitto al fuoriclasse maiorchino la seconda sconfitta di questo 2022 ed accede alle semifinali del Masters1000 di Madrid: un 6-2 1-6 6-3 in due ore e mezza che spiega l’esuberanza del classe 2003 e anche le non perfette condizioni fisiche del dominatore del Roland Garros, che in molti tratti di partita non è riuscito a giocare in maniera profonda; negli annali però rimane il risultato, che potrà dare una importantissima spinta morale per il futuro, già radioso, del giovane iberico. Ora la sfida con Novak Djokovic. Oramai l’immagine di un Alcaraz più contento di essere lì al cospetto del suo idolo, vista sempre a ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 maggio 2022) La Caja Magica ha (forse) assistito al passaggio di consegne tra. Il nativo di Murcia, numero 9 delle classifiche mondiali, ha inflitto al fuoriclasse maiorchino la seconda sconfitta di questo 2022 ed accede alle semifinali del Masters1000 di: un 6-2 1-6 6-3 in due ore e mezza che spiega l’esuberanza del classe 2003 e anche le non perfette condizioni fisiche del dominatore del Roland Garros, che in molti tratti di partita non è riuscito a giocare in maniera profonda; negli annali però rimane il risultato, che potrà dare una importantissima spinta morale per il futuro, già radioso, del giovane iberico. Ora la sfida con Novak. Oramai l’immagine di unpiù contento di essere lì al cospetto del suo idolo, vista sempre a ...

