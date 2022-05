Ascolti Tv analisi 5 maggio 2022 | Bova con Magalli tiene tutti i fedeli di Terence Hill Mourinho batte Canale5 | Del Debbio allunga su Formigli

Leggi su tvzoom

(Di venerdì 6 maggio 2022)Tv al Top: su Rai1 Don Matteo a 6,282 milioni e 31,5%; Soliti Ignoti 5,038 milioni e 23,1%; Tg1 a 4,969 milioni e 25,88% In tv nei talk funziona sempre il contrasto tra la lettura ‘pacifista’ delle vicende ucraine e quella più ortodossamente atlantista. Ieri hanno trovato più spazio, nell’arco della giornata, anche le sfumature. Specie nei due talk di prima serata de La7 e Rete 4. Da Paolo Delè passato Giuseppe Conte, è la temperatura è rimasta alta; mentre da Corradoè stato Roberto Saviano a supportare il conduttore nello svolgere il filo rosso che teneva assieme i contenuti di tutta la puntata, con un dibattito dai toni meno accessi del solito. Il tutto in un contesto in cui – giovedì 5– il calcio è tornato a dire la propria in prima serata con Roma-Leicester di Conference League su ...