Arcade Fire a Milano nel 2022, prezzi biglietti e pacchetti Vip in prevendita (Di venerdì 6 maggio 2022) Un concerto degli Arcade Fire a Milano nel 2022 è stato appena annunciato, nell’ambito della tournée mondiale le cui date sono state condivise dalla stessa band sui social. Tra queste c’è anche un unico evento in programma in Italia quest’anno. La data è quella del 17 settembre, al Mediolanum Forum di Assago, Milano. Il concerto fa parte delThe We Tour e in apertura si esibirà la cantautrice canadese Feist. Il tour mondiale degli Arcade Fire viene annunciato in concomitanza con la pubblicazione del nuovo disco di inediti della band. We è disponibile in digitale e nei negozi da oggi, venerdì 6 maggio, anticipato dai singoli The Lightning I, II e Unconditional I (Lookout Kid). I biglietti per il concerto degli Arcade ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 6 maggio 2022) Un concerto deglinelè stato appena annunciato, nell’ambito della tournée mondiale le cui date sono state condivise dalla stessa band sui social. Tra queste c’è anche un unico evento in programma in Italia quest’anno. La data è quella del 17 settembre, al Mediolanum Forum di Assago,. Il concerto fa parte delThe We Tour e in apertura si esibirà la cantautrice canadese Feist. Il tour mondiale degliviene annunciato in concomitanza con la pubblicazione del nuovo disco di inediti della band. We è disponibile in digitale e nei negozi da oggi, venerdì 6 maggio, anticipato dai singoli The Lightning I, II e Unconditional I (Lookout Kid). Iper il concerto degli...

