Will Smith, in onda stasera su Nove con Hitch – Lui si che capisce le donne

Will Smith stasera su Nove con una commedia romantica targata 2005. Hitch – Lui si che capisce le donne, è un film in cui l'attore di Filadelfia tira fuori la parte più leggera ma al contempo romantica di se. Un'interpretazione brillante in cui, insieme alla spalla comica Kevin James, ci regala 110 minuti spensierati.

Will Smith, Hitch – Lui si che capisce le donne: quando la realtà contraddice la finzione

Per Will Smith dopo le vicissitudini avvenute la notte degli oscar con lo schiaffo dato allo stand up comedian Chris Rock, la situazione è in un momento di crisi profonda. La vera moglie Jada Pinkett ha infatti intrapreso vie...

