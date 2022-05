Ultime Notizie – Covid oggi Piemonte, 2.824 positivi e 3 decessi: bollettino 5 maggio (Di giovedì 5 maggio 2022) Sono 2.824 i nuovi contagi da coronavirus in Piemonte secondo il bollettino Covid di oggi 5 maggio; si registrano 3 nuovi morti. I tamponi effettuati sono in tutto 23.531 di cui 20.457 test antigenici, il rapporto positivi tamponi si attesta al 12%. I ricoveri ordinari sono 735 ( -9 rispetto a ieri), quelli in terapia intensiva 17, in aumento di 2 unità rispetto a ieri. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 5 maggio 2022) Sono 2.824 i nuovi contagi da coronavirus insecondo ildi; si registrano 3 nuovi morti. I tamponi effettuati sono in tutto 23.531 di cui 20.457 test antigenici, il rapportotamponi si attesta al 12%. I ricoveri ordinari sono 735 ( -9 rispetto a ieri), quelli in terapia intensiva 17, in aumento di 2 unità rispetto a ieri. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

