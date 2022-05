Ucraina, Kiev: “221 bambini uccisi da inizio guerra” (Di giovedì 5 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 221 i bambini uccisi in Ucraina e 408 i feriti dall’inizio della guerra contro la Russia. Lo ha reso noto l’ufficio del Procuratore generale ucraino che specifica che il maggio numero di vittime si registra nelle regioni di Donetsk, di Kiev e di Kharkiv. A seguito dei bombardamenti da parte delle forze armate della Federazione russa, 1.584 istituzioni educative sono state danneggiate, 118 delle quali risultano essere completamente distrutte. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 5 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 221 iine 408 i feriti dall’dellacontro la Russia. Lo ha reso noto l’ufficio del Procuratore generale ucraino che specifica che il maggio numero di vittime si registra nelle regioni di Donetsk, die di Kharkiv. A seguito dei bombardamenti da parte delle forze armate della Federazione russa, 1.584 istituzioni educative sono state danneggiate, 118 delle quali risultano essere completamente distrutte. L'articolo proviene da Italia Sera.

