Torre Annunziata, scioglimento bis per infiltrazioni mafiose (Di giovedì 5 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTorre Annunziata (Na) – Il Comune di Torre Annunziata, uno dei più importanti e popolosi della provincia di Napoli, è stato sciolto ‘anche’ per infiltrazioni mafiose. Per l’ente della città vesuviana, già interessato da un’inchiesta che aveva visto il coinvolgimento del sindaco Vincenzo Ascione, di altri amministratori, dirigenti e funzionari pubblici e presso il quale aveva lavorato una commissione d’accesso inviata dal prefetto di Napoli per una verifica sugli atti prodotti, si tratta del secondo decreto di scioglimento in appena due mesi e mezzo, dopo quello di carattere strettamente politico ingenerato dalle dimissioni di massa seguite proprio all’inchiesta che aveva tra gli indagati anche il primo cittadino Vincenzo Ascione (arrivato a ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 5 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – Il Comune di, uno dei più importanti e popolosi della provincia di Napoli, è stato sciolto ‘anche’ per. Per l’ente della città vesuviana, già interessato da un’inchiesta che aveva visto il coinvolgimento del sindaco Vincenzo Ascione, di altri amministratori, dirigenti e funzionari pubblici e presso il quale aveva lavorato una commissione d’accesso inviata dal prefetto di Napoli per una verifica sugli atti prodotti, si tratta del secondo decreto diin appena due mesi e mezzo, dopo quello di carattere strettamente politico ingenerato dalle dimissioni di massa seguite proprio all’inchiesta che aveva tra gli indagati anche il primo cittadino Vincenzo Ascione (arrivato a ...

Advertising

anteprima24 : ** Torre Annunziata, scioglimento bis per infiltrazioni mafiose ** - T7TorreSette : Torre Annunziata - Amministrazione comunale sciolta per infiltrazioni camorristiche - T7TorreSette : Scioglimento del Comune di Torre Annunziata, la nota di Palazzo Chigi - zazoomblog : Mafia sciolto per infiltrazioni il comune di Torre Annunziata - #Mafia #sciolto #infiltrazioni #comune - DLFederico98 : RT @nicofarella: Quindi era una gara a Sarno e Max è rimasto all’Autogrill di Torre Annunziata ovest. -