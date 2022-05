Sabaudia | turbativa d’asta e intestazione fittizia di beni | 75enne in manette

(Di giovedì 5 maggio 2022)– Nella giornata odierna, su disposizione della Procura Della Repubblica presso il Tribunale di Latina, la Squadra Mobile di Latina, ha dato esecuzione alla misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dal GIP di Latina, nei confronti di un, in quanto a vario titolo ritenuto responsabile del reato di turbata libertà degli incanti eddi; in tale contesto, si è proceduto all’esecuzione del sequestro preventivo nei confronti dell’indagato e della moglie di 7immobili e di una società immobiliare, situati a Sabauda. Le indagini nascono dalla denuncia presentata da una donna alla Questura di Latina, nel mese di luglio 2020, nella quale veniva rappresentato un episodio direlativa ad un ...

