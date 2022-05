Roma-Leicester | la MOVIOLA LIVE | Fofana chiede un rigore per una trettenuta di Smalling

(Di giovedì 5 maggio 2022)è la semifinale di ritorno in Conference League. Allo Stadio Olimpico si riparte dall'1-1 dell'andata in Inghilterra....

OfficialASRoma : Se i tuoi colori sventolo...???? ?? Anche contro il Leicester, riempiamo l'Olimpico di bandiere! ?? ?? DAJE ROMA! ?? - OfficialASRoma : ?? Tutte le informazioni per i tifosi giallorossi che riempiranno l'Olimpico contro il Leicester ??? Più una: portat… - OfficialASRoma : Ultimo allenamento prima di Roma-Leicester... #UECL #RomaLCFC - KeyllaReis11 : ROMA X LEICESTER CITY AO VIVO | CONFERENCE LEAGUE ?? - sportface2016 : Coreografia da brividi, l'Olimpico emoziona VIDEO #RomaLeicester -

Il tabellino di0 - 0. LIVE leggi anche I gol e gli highlights della partita d'andata. VIDEO(3 - 4 - 2 - 1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Sergio ...di Claudio Franceschini) Probabili formazioni/ Diretta tv, Mourinho ripropone i suoi titolari LAANDRÀ IN FINALE I risultati di Conference League tornano a farci compagnia ...Settantamila cuori giallorossi, uno spettacolo da brivido e una coreografia che scalda tutto il popolo romanista. I minuti che precedono Roma-Leicester, semifinale di ritorno della Conference League 2 ...Roma-Leicester è la semifinale di ritorno in Conference League. Allo Stadio Olimpico si riparte dall'1-1 dell'andata in Inghilterra. Arbitra il serbo Srdjan Jovanovic, assistito dai connazionali Uros ...