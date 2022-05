Professioni | tributaristi-visuristi | intesa per ottimizzare servizi e fare rete in ambito formativo

Advertising

Agenzia ANSA

Le numerose novità normative e il sempre maggior numero di enti che svolgono attività nel no profit, hanno indotto l'Int alla creazione di un apposito pool di, esperti del settore, per ...Lo stesso testo prevede: Per svolgere le predetteè necessario superare un apposito Esame di Stato . I principali attori della consulenza fiscale: Consulenti del Lavoro e... Professioni: tributaristi-visuristi, intesa per fare 'rete' - PMI Intesa tra Avi (Associazione professionale esperti visuristi italiani) e Int (Istituto nazionale tributaristi), aderenti a Confassociazioni, i cui presidenti nazionali Mario Bulgheroni e Riccardo Alem ...(ANSA) - ROMA, 29 APR - È il giorno del voto per il nuovo presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili: nel pomeriggio di oggi, infatti, i 131 Ordini locali ...