Playoff NBA 2022 | Miami e Phoenix si portano sul 2-0 | Philadelphia e Dallas ancora sconfitte

(Di giovedì 5 maggio 2022) Proseguono le serie delle semifinali di conference deiNBA. Resiste il fattore campo nelle due sfide della notte, con iHeat e iSuns che vincono anche gara-2 e sisul 2-0 rispettivamente contro i76ers e iMavericks. Altra netta vittoria didavanti ai propri tifosi, con la squadra di Spoelstra che si è imposta per 119-103 nei confronti di unache sta risentendo tantissimo dell’assenza di Joel Embiid. Il candidato MVP potrebbe rientrare in occasioni di gara-3 per ridare qualche speranza ai Sixers, che sono stati travolti in queste due prime sfide.ha preso il comando della gara fin dal primo quarto e poi ha gestito il vantaggio, respingendo ...

In gara - 2 delle semifinali di Western Conference di NBA, i Memphis Grizzlies superano i Golden State Warriors per 106 - 101 e si portano sull'1 - 1 nella serie. Guarda gli highlights del match