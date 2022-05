(Di giovedì 5 maggio 2022) "Via ideldidei! Come annunciato, il primo obiettivo dei nostri emendamenti sarà l'eliminazione dei quiz a risposta chiusa". L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Pittoni: “Via i test a crocette nella fase transitoria del nuovo sistema di reclutamento dei docenti” - mariopittoni : Decreto reclutamento: nella fase transitoria i quiz a crocette restano; Pittoni (Lega) ha già pronto un emendamento… -

Orizzonte Scuola

i test a crocette. Meccanismo che sembra quasi studiato apposta per eliminare i precari, non il precariato. Peraltro, come s'è visto, senza essere minimamente in grado - ha concluso- ...... che ha avuto illibera del Consiglio dei ministri ", dice il senatore Mario, responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega e vicepresidente della commissione Cultura a Palazzo ... Pittoni: “Via i test a crocette nella fase transitoria del nuovo sistema di reclutamento dei docenti” "Difficile credere che la norma sul reclutamento dei docenti sia stata elaborata al ministero dell'Istruzione. Troppo pasticciata e, soprattutto, scollegata dalla realtà".Riforma reclutamento docenti, il vicepresidente della Commissione Cultura al Senato, Pittoni: 'Si lavora agli emendamenti'.