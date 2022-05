"Papà voleva ucciderci". Si sveglia dal coma e racconta il dramma (Di giovedì 5 maggio 2022) La 17enne figlia di Fabrizio Angeloni e Silvia Antognozzi è uscita dal coma e ha raccontato ai carabinieri cosa è accaduto la mattina del 21 aprile nella casa di famiglia a Ladispoli. Il padre è accusato di duplice tentato omicidio ed è piantonato in ospedale Leggi su ilgiornale (Di giovedì 5 maggio 2022) La 17enne figlia di Fabrizio Angeloni e Silvia Antognozzi è uscita dale hato ai carabinieri cosa è accaduto la mattina del 21 aprile nella casa di famiglia a Ladispoli. Il padre è accusato di duplice tentato omicidio ed è piantonato in ospedale

Advertising

BreakingItalyNe : RT @repubblica: La tragedia di Ladispoli, Sofia si sveglia dal coma e racconta: 'Papà voleva uccidere me e la mamma' [di Luca Monaco] https… - antonio_randino : Carlo d’#Asburgo avrebbe governato l’Impero per soli 2 anni. Fu l’unico Monarca a seguire l’invito di Papa Benedett… - mauriziocascel1 : RT @repubblica: La tragedia di Ladispoli, Sofia si sveglia dal coma e racconta: 'Papà voleva uccidere me e la mamma' [di Luca Monaco] https… - repubblica : La tragedia di Ladispoli, Sofia si sveglia dal coma e racconta: 'Papà voleva uccidere me e la mamma' [di Luca Monac… - Maxirobby : @cecaumeno @LeonardoCaciopp @Amos8125 guarda poi come è evoluta la dinamica impero-chiesa, culminata con la lotta p… -