Milan: Castillejo può tornare in Spagna (Di giovedì 5 maggio 2022) Samu Castillejo è pronto a tornare in Spagna, in particolare al Valencia, club che già tempo fa lo aveva provato a prendere. Il... Leggi su calciomercato (Di giovedì 5 maggio 2022) Samuè pronto ain, in particolare al Valencia, club che già tempo fa lo aveva provato a prendere. Il...

Advertising

sportli26181512 : Milan: Castillejo può tornare in Spagna: Samu Castillejo è pronto a tornare in Spagna, in particolare al Valencia,… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #Calciomercato @acmilan - Via #Castillejo e #JuniorMessias. Forse anche @ASaelemaekers - #ACMilan #Milan #SempreMilan #Me… - CalcioOggi : Milan, Castillejo in uscita: c'è il Valencia sullo spagnolo - Milan News - Rossonero__1899 : RT @MilanNewsit: Milan, Castillejo in uscita: c'è il Valencia sullo spagnolo - gilnar76 : Castillejo all’addio in estate: su di lui c’è sempre il Valencia #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan -