Michelle Hunziker | diva anni ’70 | raso e pancia scoperta col completo a contrasto

Leggi su dilei

(Di giovedì 5 maggio 2022) Il tempo passa ediventa più bella che mai: il fisico tonico e asciutto, i capelli biondissimi e leggermente mossi che le illuminano il viso e poi lo stile, unico e da cui prendere esempio. Nell’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo Instagram sembra unasettanta, fasciata in unche le sta d’incanto. E che è un prezioso suggerimento di stile per la primavera., come unad’altri tempi Le vibes sono quelle degliSettanta, ma rilette in chiave attualissima:ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto che la ritrae in un nuovo look. Maglia asimmetrica rosso ciliegia, abbinata a un paio ...