Lavrov, Hitler “ebreo”. Ecco la toppa di Putin con Israele (Di giovedì 5 maggio 2022) Il presidente russo Vladimir Putin si è scusato per le parole di Sergei Lavrov, il suo ministro degli Esteri, sulle origini ebraiche di Adolf Hitler. A riferirlo è l’ufficio del primo ministro israeliano Naftali Bennett dopo una telefonata tra i due. Il Cremlino probabilmente non gradisce, ma neppure smentisce. A pochi minuti di distanza, il ministro degli Esteri israeliano Yair Lapid, l’esponente del governo che più aveva criticato Lavrov per quell’uscita, ha comunicato di aver sentito l’omologo ucraino Dmytro Kuleba in occasione dei 74 anni di Israele. “Israele è un vero amico dell’Ucraina, come espresso dal suo ampio aiuto umanitario all’Ucraina durante la guerra, e come sarà ulteriormente espresso nel sostegno dopo la fine della guerra”, ha spiegato Lapid. Kulba “ha sottolineato ... Leggi su formiche (Di giovedì 5 maggio 2022) Il presidente russo Vladimirsi è scusato per le parole di Sergei, il suo ministro degli Esteri, sulle origini ebraiche di Adolf. A riferirlo è l’ufficio del primo ministro israeliano Naftali Bennett dopo una telefonata tra i due. Il Cremlino probabilmente non gradisce, ma neppure smentisce. A pochi minuti di distanza, il ministro degli Esteri israeliano Yair Lapid, l’esponente del governo che più aveva criticatoper quell’uscita, ha comunicato di aver sentito l’omologo ucraino Dmytro Kuleba in occasione dei 74 anni di. “è un vero amico dell’Ucraina, come espresso dal suo ampio aiuto umanitario all’Ucraina durante la guerra, e come sarà ulteriormente espresso nel sostegno dopo la fine della guerra”, ha spiegato Lapid. Kulba “ha sottolineato ...

Advertising

GiovaQuez : L'intento di Lavrov erano già chiari. Le dichiarazione di Zakharova oggi non fa che confermarlo. Questo il concetto… - repubblica : Putin si scusa con Israele per le parole di Lavrov sulle origini ebraiche di Hitler - LaStampa : Putin si scusa con il premier israeliano per le affermazioni di Lavrov sulle origini ebraiche di Hitler - Marco11630347 : RT @antoniopolito1: Contrordine, compagni italiani: Putin si è scusato con Israele, Hitler non è più ebreo, e la frase dì Lavrov era davver… - Anna3006maria : RT @RadioBullets: Il presidente russo Vladimir Putin, in un colloquio con il premier Naftali Bennett, si e' scusato per le recenti affermaz… -