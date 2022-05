L’Assistente di Volo 2: Kaley Cuoco è pronta al decollo con Sharon Stone (Di giovedì 5 maggio 2022) L'Assistente di Volo Un nuovo decollo per L’Assistente di Volo. Dal 9 maggio in prima serata su Sky Serie la seconda stagione di The Flight Attendant, divertente comedy-thriller sulle strampalate vicende della hostess interpretata dalla star di The Big Bang Theory Kaley Cuoco. Ancora prodotti e scritti dallo showrunner Steve Yockey, i nuovi episodi danno un seguito alla storia di Cassie Bowden, divisa tra la carriera di assistente di Volo e una nuova collaborazione segreta, addirittura con la CIA. Un omicidio – un altro! – al quale si troverà ad assistere finirà per metterla al centro di un vero e proprio intrigo internazionale. Accanto a Kaley Cuoco, candidata come miglior attrice sia agli Emmy che ai Golden Globe Awards per la sua ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 5 maggio 2022) L'Assistente diUn nuovoperdi. Dal 9 maggio in prima serata su Sky Serie la seconda stagione di The Flight Attendant, divertente comedy-thriller sulle strampalate vicende della hostess interpretata dalla star di The Big Bang Theory. Ancora prodotti e scritti dallo showrunner Steve Yockey, i nuovi episodi danno un seguito alla storia di Cassie Bowden, divisa tra la carriera di assistente die una nuova collaborazione segreta, addirittura con la CIA. Un omicidio – un altro! – al quale si troverà ad assistere finirà per metterla al centro di un vero e proprio intrigo internazionale. Accanto a, candidata come miglior attrice sia agli Emmy che ai Golden Globe Awards per la sua ...

